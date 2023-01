Ανακοίνωσε τον Βάγκνερ η Νόριτς

Τα “καναρίνια” προχώρησαν στην πρόσληψη νέου τεχνικού, με τον 51χρονο Γερμανό να αντικαθιστά τον Ντιν Σμιθ, ο οποίος απομακρύνθηκε από την αγγλική ομάδα προ ολίγων ημερών.

Ο Ντέιβιντ Βάγκνερ είναι ο νέος προπονητής της Νόριτς, ο οποίος επιστρέφει στο Νησί μετά από τέσσερα χρόνια. Η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Δημήτρης Γιαννούλης βρίσκεται στην 11η θέση της Championship, τρεις βαθμούς μακριά από το στόχο της, ο οποίος δεν είναι άλλος από τα πλέι οφ ανόδου.

Ο Γερμανός τεχνικός έχει καθίσει, στο παρελθόν, στον πάγκο των Μπορούσια Ντόρτμουντ Β’, Σάλκε, Γιούνγκ Μπόις και Χάντερσφιλντ, την οποία βοήθησε να πάρει την άνοδο στην Premier League το 2017.//

It's official ✅🔰

A big welcome to our new Norwich City head coach, David Wagner.#NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 6, 2023