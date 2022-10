Ανακοίνωσε Ντιαλό η Νιουκάστλ

Οι “καρακάξες” έκαναν γνωστή, με ανακοίνωσή τους, την απόκτηση του 19χρονου εξτρέμ, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη νέα του ομάδα.

Η Νιουκάστλ “χτίζει” το μέλλον της και προσθέτει νεαρούς παίκτες στις ακαδημίες της. Οι “καρακάξες” ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμαντού Ντιαλό, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη νέα του ομάδα και είναι έτοιμος για τη νέα του πρόκληση.

✍️ #NUFC have completed the signing of teenage winger Amadou Diallo.

The 19-year-old will link up with United’s U21 squad for the remainder of the 2022/23 campaign.

Welcome, Amadou! ⚫️⚪️

