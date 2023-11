Αφαίρεση δέκα βαθμών στην Έβερτον

Η Premier League, με σχετική ανακοίνωση, γνωστοποίησε την βαριά… καμπάνα που επέβαλε στα ”ζαχαρωτά”, λόγω οικονομικών παραβάσεων.

Η Έβερτον τιμωρήθηκε με ποινή αφαίρεσης δέκα βαθμών μετά από ακρόαση ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για την παραβίαση των κανόνων κέρδους και βιωσιμότητα της Premier League.

Η συγκεκριμένη, υπόθεση αφορά την σεζόν 2021-22 και παραπέμφθηκε σε ανεξάρτητη επιτροπή τον Μάρτιο του 2023. Εκδικάστηκε τον περασμένο μήνα και η ποινή που επιβλήθηκε είναι ”εξοντωτική”.

Η Έβερτον έχασε δέκα βαθμούς και πλέον… κατέρρευσε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας πλέον τέσσερις βαθμούς, η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου. Με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι θα προβεί σε έφεση, με μοναδικό στόχο να διεκδικήσει την μείωση της ποινής.

Η ανακοίνωση:

«Η Έβερτον είναι σοκαρισμένη και απογοητευμένη από την απόφαση της Επιτροπής της Premier League. Ο σύλλογος πιστεύει πως η Επιτροπή έχει επιβάλει μια εντελώς δυσανάλογη και άδικη αθλητική κύρωση.

Ο σύλλογος έχει ήδη κοινοποιήσει την πρόθεσή του να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στην Premier League. Η διαδικασία προσφυγής θα ξεκινήσει τώρα και η υπόθεση θα εκδικαστεί από ένα Συμβούλιο Εφετών που θα διοριστεί σύμφωνα με τους κανόνες της Premier League σε εύθετω χρόνω.

Η Έβερτον υποστηρίζει ότι ήταν ανοιχτή και διαφανής στις πληροφορίες που παρείχε στην Premier League και ότι πάντα σεβόταν την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Ο σύλλογος δεν αναγνωρίζει τη διαπίστωση ότι παρέλειψε να ενεργήσει με τη μέγιστη καλή πίστη και δεν κατανοεί ότι ήταν ισχυρισμός που διατυπώθηκε από την Premier League κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τόσο η σκληρότητα όσο και η αυστηρότητα της κύρωσης που επιβλήθηκε από την Επιτροπή δεν αντικατοπτρίζουν, ούτε δίκαια ούτε εύλογα, τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν.

Ο σύλλογος θα παρακολουθεί επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που αφορούν τους Κανόνες Κέρδους και Βιωσιμότητας της Premier League.

Η Έβερτον δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω αυτό το θέμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσφυγής».//ΜΛ.

🚨 BREAKING: Everton handed 10-point penalty after independent commission hearing on alleged breach of Premier League profit & sustainability rules. Punishment applies immediately so #EFC drop into relegation zone for now. Expected to appeal @TheAthleticFC https://t.co/1RqDpFYCpJ

— David Ornstein (@David_Ornstein) November 17, 2023