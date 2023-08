Με τεσσάρα στα προημιτελικά η Γαλλία

Οι “τρικολόρ” έπαιξαν εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και επικράτησαν με 4:0 του Μαρόκο, παίρνοντας έτσι την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Η ομάδα του Ερβέ Ρενάρ διέλυσε οποιοδήποτε πλάνο των Αφρικανών, επικρατώντας θριαμβευτικά με το εντυπωσιακό 4:0, και εξασφάλισαν το εισιτήριο για τις “8” καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ Γυναικών.

Στο πρώτο ημίχρονο οι “τρικολόρ” μπήκαν με πατημένο το γκάζι και δίχως να δυσκολευτούν είχαν βρει τρεις φορές τα αντίπαλα δίχτυα μέχρι το 23ο λεπτό χάρη στις Καντιντιατού Ντιανί, Κενζά Νταλί και Εζενί λε Ζομέρ. Το Μαρόκο δεν έδειξε καμία αντίδραση και παραδόθηκε στις “ορέξεις” των Γαλλίδων. Στο 70ο λεπτό, η Λε Ζομέρ πέτυχε και δεύτερο τέρμα στο παιχνίδι, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό 4:0.

Επομένη αντίπαλος της ομάδας του Ερβέ Ρενάρ θα είναι η οικοδέσποινα του τουρνουά, η Αυστραλία.//ΓΓ.

Magnifique! 🇫🇷@EquipedeFranceF book their place in the Quarter-Finals in emphatic style! 👏#BeyondGreatness | #FIFAWWC

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 8, 2023