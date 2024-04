UEFA: «Ειρηνικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς»

Με αφορμή τον εορτασμό (6/4) της Διεθνούς Ημέρας Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη (Ιnternational Day of Sport for Development and Peace), η οποία καθιερώθηκε στις 23 Αυγούστου 2013, με ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Απριλίου, η UEFA συμμετείχε σε εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών, που υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμός μπορεί να προωθήσει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και να προωθήσει ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες.

Η εκδήλωση με τίτλο «Αθλητισμός για την προώθηση των ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών» έγινε στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Η καθολικότητα και οι αξίες του αθλητισμού τον καθιστούν μοναδικά τοποθετημένο να λειτουργεί ως δύναμη για το καλό και η Διεθνής Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη (IDSDP), που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 6 Απριλίου, είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε αυτή τη μοναδική θέση. Ως το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο, το ποδόσφαιρο έχει έναν βασικό ρόλο να παίξει, έναν ρόλο στον οποίο η UEFA έχει δεσμευτεί να συμβάλει», αναφέρει η UEFA.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεισφέρουμε στην Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, μοιραζόμενοι με τα Ηνωμένα Έθνη και τα μέλη τους τη στρατηγική μας προσέγγιση για τη μετατροπή του οράματος του Euro 2024 ως σημείου αναφοράς για τη βιωσιμότητα των διοργανώσεων στον κόσμο του αθλητισμού. Χαιρετίζουμε την ευκαιρία να επισημάνουμε τις λύσεις που εφαρμόζονται για το τουρνουά και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ποδοσφαιρική κοινότητα να παίξει τον ρόλο της στην κινητοποίηση συλλογικής δράσης για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης», είπε ο διευθυντής κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της UEFA, Μικέλε Ούβε, και συνέχισε:

«Η UEFA στοχεύει να διασφαλίσει ότι το Euro 2024 θα αναλάβει την ευθύνη για τον αντίκτυπό του εκτός γηπέδου, παρέχοντας παράλληλα μακροπρόθεσμο κοινωνικό αντίκτυπο και απόδοση επένδυσης σε ολόκληρη την κοινωνία, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η UEFA είναι πεπεισμένη ότι το Euro 2024 μπορεί να θέσει νέα σημεία αναφοράς τόσο για το ποδόσφαιρο όσο και για άλλα μεγάλα αθλητικά γεγονότα όσον αφορά τη βιωσιμότητά τους».

Για να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του τουρνουά, το πρόγραμμα των αγώνων προσαρμόστηκε σε μικρές αποστάσεις ταξιδιού για οπαδούς και ομάδες, ενώ θα προσφέρεται έκπτωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε θεατές και μέσα ενημέρωσης για περαιτέρω μείωση των εκπομπών άνθρακα που σχετίζονται με τα ταξίδια.

Το ταμείο του Euro 2024 για το Kλίμα θα απονείμει συνολικά 7 εκατ. ευρώ σε ερασιτεχνικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους στη Γερμανία για την υποστήριξη έργων προστασίας του Kλίματος.//