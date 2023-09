Στην τελική ευθεία του Νάγκελσμαν στην Εθνική Γερμανίας

Ο πρώην τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου φαίνεται πως θα είναι ο διάδοχος του άλλοτε προπονητή των… Βαυαρών στον πάγκο των “πάντσερ”, Χάνσι Φλικ, μετά την απόλυση του.

Σύμφωνα με την γερμανική Bild αλλά και τον Fabrizio Romano, ο νεαρός προπονητής είναι ο επικρατέστερος για να κοουτσάρει την Εθνική Γερμανίας στο EURO 2024 που διοργανώνεται στην χώρα και έπειτα. Όπως αναφέρεται αυτό που απομένει είναι να επισημοποιηθεί το διαζύγιο του Νάγκελσμαν με την Μπάγερν, έτσι ώστε να ανακοινωθεί από τους οικοδεσπότες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.//ΣΠ

German DFB now close to completing the formal agreement to appoint Julian Nagelsmann as new head coach of the national team, as @cfbayern reported today 🚨🇩🇪

Details being discussed on salary as he will take pay cut — Bayern are prepared to terminate Julian’s contact. pic.twitter.com/u5sFXPxz9Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2023