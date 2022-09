Στην Πάρμα ο Ζουλιέν Φουρνιέ

Με κάθε επισημότητα ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα την πρόσληψη του Γάλλου, που αναλαμβάνει καθήκοντα ως τεχνικός διευθυντής, ενώ το όνομα του είχε ακουστεί στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Ο Ζουλιέν Φουρνιέ είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Πάρμας με τους Ιταλούς να ανακοινώνουν μέσω twitter την πρόσληψη του. Ο Γάλλος σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την ανάληψη του ίδιου πόστου αλλά τελικά οι διαπραγματεύσεις δεν καρποφόρησαν και έτσι ο 48χρονος πιάνει δουλειά στους “παρμέντσι”.

Parma Calcio can confirm the appointment of Julien Fournier as Managing Director Sport.

The statement in full ➡️ https://t.co/51a4PLZSCk#ForzaParma 🟡🔵 pic.twitter.com/c2JKLpiAq1

— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) September 12, 2022