Στην ομάδα του Λος Άντζελες ο Κιελίνι

Μετά από 17 χρόνια στη Γιουβέντους, ο 37χρονος αμυντικός βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο Τζόρτζιο Κιελίνι αποχαιρέτησε τους «μπιανκονέρι» στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά δεν έκλεισε τον κύκλο της καριέρας του, καθώς θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα του MLS.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πολύπειρος αμυντικός ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς θα αγωνιστεί για την ομάδα του Λος Άντζελες (Los Angeles FC).

Official, confirmed. Giorgio Chiellini signs with Los Angeles FC, deal now completed. New chapter in MLS for legendary Juventus captain. 🇺🇸🤝 #LAFC

Chiellini’s contract is already sealed. Here we go now confirmed. #MLS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2022