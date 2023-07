Στην Κοπεγχάγη ο Μοχάμεντ Ελιονούσι

Σε μεταγραφή με παίχτη από την Premier League προχώρησε ο σύλλογος από την Δανία με τον εξτρέμ από την Νορβηγία να φεύγει από την Σαουθάμπτον μετά από 5 χρόνια.

Η Κοπεγχάγη τάραξε τα νερά του πρωταθλήματος της Δανίας καθώς ανακοίνωσε τον Μοχάμεντ Ελιονούσι για τέσσερα χρόνια.

Ο 28χρονος μετά τον υποβιβασμό των “Αγίων” έμεινε ελεύθερος από τον αγγλικό σύλλογο και η πρώην ομάδα του Κάρλος Ζέκα επωφελήθηκε από την κατάσταση, προσθέτοντας έτσι στο ρόστερ της έτσι έναν παίκτη με εμπειρία από τα κορυφαία πρωταθλήματα. //ΝΚ

💬Mohamed: I give everything all the time

Se FCK TV's første interview med Elyounoussi på https://t.co/8Vj1VQxL1U eller i din FCK-app nu!🎤#fcklivehttps://t.co/91Fxv1SV3N

— F.C. København (@FCKobenhavn) July 27, 2023