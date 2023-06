“Έφυγε” ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας απεβίωσε σήμερα (12/06) σε ηλικία 86 ετών στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε της Ρώμης, όπως αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας.

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι άφησε την τελευταία του πνοή στα 86 του χρόνια, όντας πια νικημένος από τη σοβαρή αρρώστια με την οποία έδινε “μάχη”. Τις περιόδους 1994–1995, 2001–2006 και 2008–2011 υπηρέτησε ως Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Από το 1986 έως το 2017 αποτέλεσε τον ιδιοκτήτη της Μίλαν, ενώ έναν χρόνοα αργότερα (2018) αγόρασε τη Μόντσα, η οποία αγωνίζεται πλέον στη Serie A.//Α.

Former #Italian Prime Minister Silvio #Berlusconi has died. He was 87 years old. pic.twitter.com/NbxC9X7EqN

— NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2023