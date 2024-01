Ο Μέσι “ανάγκασε” την ομάδα του Κάνσας να αλλάξει έδρα

Η τρέλα για τον Αργεντινό σούπερ σταρ στο MLS καλά κρατεί και αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος, πέρα από την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο ενθουσιασμός των φιλάθλων της αμερικανικής λίγκας είναι στο ύψιστο σημείο μετά και την μετακίνηση του Λουίς Σουάρεζ στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, η οποία έχει γεμίσει αστέρες. Συγκεκριμένα η Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι αναμένεται να χρησιμοποιήσει άλλη έδρα από την τυπική της στο παιχνίδι με την ομάδα του Μαϊάμι για να εκμεταλλευτεί την εμπορικότητα της ομάδας και να γεμίσει τα ταμεία της με περαιτέρω έσοδα.

Έτσι, το παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για τις 13 Απριλίου δεν θα διεξαχθεί στο “Children’s Mercy Park” (18.000 χωρητικότητα), αλλά στην έδρα των Kansas City Chiefs, Arrowhead Stadium, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 75.000 θεατές.//ΣΠ

Big news from #SportingKC .. club announces the April 13th match vs. Lionel Messi, Luis Suarez and Inter Miami will be played at Arrowhead Stadium. Sporting’s 1st Match at Arrowhead since a 2010 friendly vs. Manchester United. pic.twitter.com/oxLquAxCK9

— Harold R. Kuntz (@HaroldRKuntz3) January 8, 2024