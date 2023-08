Ο Μέσι έδωσε το περιβραχιόνιο στον Γέντλιν (video)

Ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι και του αμερικανικού ποδοσφαίρου κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο μετά από μόλις ένα μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο δεν δέχθηκε να σηκώσει μόνος του το τρόπαιο.

Η ομάδα της Φλόριντα επικράτησε της Νάσβιλ στη διαδικασία των πέναλτι, στο μεγάλο τελικό του Leagues Cup. Ο Λιονέλ Μέσι ήταν για άλλη μια φορά ο απόλυτος πρωταγωνιστής, αφού πέτυχε ένα απίθανο γκολ για να ανοίξει το σκορ, ενώ αργότερα δεν αστόχησε ούτε από την άσπρη βούλα. Ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης, όμως όταν ήρθε η ώρα της απονομής έκανε την έκπληξη.

Για την ακρίβεια, ο 35χρονος προτίμησε να αποχωριστεί το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Για αυτόν το λόγο πήγε στον ΝτιΆντρε Γέντλιν και του το έδωσε. Ο Αμερικανός αμυντικός ήταν ο “κάπτεν” της ομάδας πριν αφιχθεί ο “πούλγκα”, ωστόσο όταν αυτό συνέβη παραχώρησε με χαρά την… ηγεσία των αποδυτηρίων. Ο Μέσι δεν ξέχασε τη συγκεκριμένη κίνηση και αναγνωρίζοντας το “στάτους” του συμπαίκτη του, του… επέστρεψε τη χάρη. Στη συνέχεια μάλιστα σήκωσαν μαζί το βαρύτιμο τρόπαιο, το οποίο έκανε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2022 τον πιο πετυχημένο ποδοσφαιριστή της ιστορίας του σπορ.//Α.

Δείτε τη στιγμή ανάμεσα σε Μέσι και Γέντλιν:

Lionel Messi putting the captain's armband on the previous captain, Yedlin. Leader.pic.twitter.com/5YBnSd5FZK

— Roy Nemer (@RoyNemer) August 20, 2023