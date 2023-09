Ο Ετό κατηγορείται για συμμετοχή σε στημένους αγώνες

Σύμφωνα με την “Guardian”, η αστυνομία του Καμερούν θεωρεί ύποπτο τον άλλοτε ποδοσφαιριστή των Μπαρτσελόνα και Ίντερ για πιθανή συμμετοχή σε κύκλωμα στημένων αγώνων.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται το όνομα του Σαμουέλ Ετό με τις συγκεκριμένες κατηγορίες, καθώς και στο παρελθόν έχει ”φωτογραφηθεί” η περσόνα του από τα μέσα και την Αστυνομία του Καμερούν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Guardian”, ο Σαμουέλ Ετό κατηγορείται ότι έχει στήσει αγώνες για να ανέβει κατηγορία η Βικτόρια Γιουνάιτεντ. Ενώ στο παρελθόν έχουν κυκλοφορήσει και ηχητικά ντοκουμέντα μεταξύ του πρώην παίκτη και του προέδρου της ομάδας, Βαλεντίν Γκουέιν: «Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να είσαι πολύ διακριτικός, αδερφέ. Δεν πρόλαβα να γυρίσω σπίτι ακόμα. Είμαι έξω αδερφέ. Δεν πρόλαβα να πάω σπίτι και να δουλέψω με τον πρόεδρο (της ένωσης διαιτητών του Καμερούν) γιατί δεν μπορώ να τηλεφωνήσω απευθείας στους διαιτητές και να τους πω να είναι προσεκτικοί. Αλλά μπορώ να συνεργαστώ με τον πρόεδρο», είναι ένα απόσπασμα της συνομιλίας τους που είχε βγει στο φως της δημοσιότητας.

Στην υπόθεση εμπλέκονται παραπάνω από 40 άτομα, οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλές θέσεις ομάδων ποδοσφαίρου της χώρας αλλά και διαιτητές του Καμερούν.//ΜΛ.

🚨 Samuel Eto'o is the subject of an investigation by the Cameroonian police for allegations of match-fixing!

The former Barca striker allegedly fixed 2nd division matches to promote Victoria United to the 1st division. 🇨🇲

The investigation will also look into wider… pic.twitter.com/Qxu78b8yQy

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 29, 2023