Ο Άρης Λεμεσού… έκλεισε εισιτήρια στον Μπενζεμά!

Οι πρωταθλητές Κύπρου πήγαν το… τρολάρισμα σε άλλο επίπεδο, μιας και απηύθυναν ανοικτό κάλεσμα στον Γάλλο επιθετικό, για να ενισχύσει την προσπάθειά τους, στην παρθενική τους εμφάνιση στο Champions League.

Στην ομάδα της Λεμεσού πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, μετά την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της ιστορίας τους, στην πρώτη κατηγορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, κάτι που αυτόματα τους φέρνει και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Έτσι λοιπόν, αποφάσισαν να μπουν… από μόνοι τους στο παιχνίδι της απόκτησης του Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος έπειτα από 14 χρόνια αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, πιθανότατα για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.

Παρ’ όλ’ αυτά, ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει πλέον στα χέρια του και μία πρόταση από τον Άρη Λεμεσού, που με ανάρτησή του στα social media κάλεσε τον 35χρονο επιθετικό στην Κύπρο, δείχνοντας μάλιστα και τα αεροπορικά εισιτήρια, από την Μαδρίτη με προορισμό την Λάρνακα.//ΜΠ.

Hey Karim 👋 @Benzema

We’re looking forward to our @ChampionsLeague QR debut.

Will you join ARIS? Come to Cyprus 🇨🇾 The ticket is on us 😉 pic.twitter.com/wcLeF4ULYR

— Aris Limassol FC 🏆 (@ArisLimassol) June 4, 2023