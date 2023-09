Η προεπιλογή των “οράνιε” για τα ματς με Ελλάδα και Γαλλία

Η ολλανδική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την προεπιλογή για τα ματς με τους “τρικολόρ” (13/10) και την Εθνική μας (16/10) για τα προκριματικά του EURO 2024.

Τη λίστα απαρτίζουν 29 ποδοσφαιριστές, από τους οποίους θα προκύψει η τελική αποστολή από τον Ρόναλντ Κούμαν στις 8 Οκτωβρίου. Εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Ντεπάι και Μπάιλου, όπως και ο Μάατσεν.

Αναλυτικά η προεπιλογή:

Φλέκεν, Νόπερτ, Όλαϊχ, Φερμπρούχεν, Ακέ, Μπλιντ, Μπότμαν, Φαν Ντάικ, Ντάμφρις, Φρίμπονγκ, Χεϊτράουντα, Χάρτμαν, Ντε Λιχτ, Φαν ντε Φεν, Ντε Φράι, Μπέρκχαους, Ντε Γιονγκ, Κόπμαϊνερς, Ράιντερς, Ντε Ρόον, Φέιρμαν, Βάιφερ, Μπέργκβαϊν, Γκάκπο, Λανγκ, Μάλεν, Σίμονς, Βέγκχορστ.//ΣΠ

Our 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 for the #EURO2024 Qualifiers in October! 📋🦁

13/10 » 🇳🇱🇫🇷 #NEDFRA

16/10 » 🇬🇷🇳🇱 #GRENED #NothingLikeOranje pic.twitter.com/nY1WL7jPqd

