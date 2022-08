“Ναυαγεί” του Ομπαμεγιάνγκ

Πολύ κοντά στο να… χαλάσει φέρεται να βρίσκεται η μεταγραφή του διεθνή Γκαμπονέζου επιθετικού στην Τσέλσι, μιας και οι “μπλε” δεν μπορούν να φτάσουν σε συμφωνία ούτε με την Μπαρτσελόνα, αλλά ούτε και με τον ίδιο.

Σύμφωνα με το “The Athletic”, η ομάδα του Τόμας Τούχελ κάνει δεύτερες σκέψεις σε ότι αφορά την ενίσχυση της επίθεσής της. Η υπόθεση του Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ δεν μοιάζει να… προχωράει και πλέον στο “Στάμφορντ Μπριτζ” εξετάζουν και εναλλακτικές περιπτώσεις. Από την άλλη, η “Μπάρτσα” εξ’ αρχής δεν “καιγόταν” για να παραχωρήσει τον 32χρονο, πόσο μάλλον τώρα που κατάφερε να δηλώσει τον Ζιλ Κουντέ στο ρόστερ του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζουμε ότι ο Γκαμπονέζος μετακόμισε από την Άρσεναλ στη Βαρκελώνη πριν από επτά μήνες και έχει συμβόλαιο έως το 2025.

Το δημοσίευμα:

🚨 EXCL: Chelsea send Wesley Fofana to USA for medical. Flew yesterday – owners decision for peace of mind. Move should be done by midweek➕#CFC have reservations over Aubameyang deal ➕ Gordon looking unlikely & more @TheAthleticUK #LCFC #FCBarcelona #EFC https://t.co/sN5PMs6aUV

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 29, 2022