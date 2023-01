Προφορική συμφωνία της Τσέλσι με τον Φέλιξ

Οι Λονδρέζοι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την Ατλέτικο για την απόκτηση του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης θα βάλει στα ταμεία της περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του Πορτογάλου φορ για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν τόσο η Άρσεναλ όσο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σε μια πολύ σημαντική προχωρά η Τσέλσι, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Ατλέτικο για την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού, Ζοάο Φέλιξ μέχρι το τέλος της σεζόν. Οι “μπλε” δίνουν 11 εκατομμύρια ευρώ στους “ροχιμπλάνκος” για τον δανεισμό του 23χρονου επιθετικού.

Ο Ζοάο Φέλιξ ήταν δυσαρεστημένος και δεν ήθελε να παραμείνει στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς οι σχέσεις του με τον Ντιέγκο Σιμεόνε είχαν “χαλάσει”. Ο ατζέντης, Ζόρζε Μέντες, τον έσπρωξε προς την Premier League, καθώς πλην των “μπλε” για τον Φέλιξ ενδιαφέρθηκαν οι Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.//

