Παστορέλο: «Ο Σαρ είναι απογοητευμένος με το χρόνο συμμετοχής του»

Ο μάνατζερ του 23χρονου κεντρικού αμυντικού, παραχώρησε δηλώσεις και ανέφερε πως ο ποδοσφαιριστής δεν είναι ικανοποιημένος στη Μονακό, καθώς μετακινήθηκε από την Τσέλσι για να παίζει περισσότερο και αυτό δεν συμβαίνει.

Ο ατζέντης του Μαλάνγκ Σαρ, παραχώρησε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση που βιώνει ο 23χρονος αμυντικός στη Μονακό και αποκάλυψε πως είναι κάπως απογοητευμένος. Αυτό, συμβαίνει γιατί αποχώρησε από την Τσέλσι, προκειμένου να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Επιπλέον, ανέφερε πως από την πλευρά του ο ποδοσφαιριστής, περιμένει να δει αν θα τον αφήσει η γαλλική ομάδα ελεύθερο τον Ιανουάριο, προκειμένου να βρει άλλη ομάδα.

Ο Παστορέλο, αποκάλυψε το ενδιαφέρον που είχαν εκδηλώσει και άλλοι σύλλογοι, από την Ιταλία. Συγκεκριμένα, η Τορίνο ήθελε να αποκτήσει τον Σαρ το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ωστόσο, ανέφερε πως ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός είχε μπει στο… στόχαστρο της Μίλαν, η οποία τον παρακολουθούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα.//

