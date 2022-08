Πάει Λειψία με 30 εκατ. ευρώ ο Βέρνερ!

Ο Γερμανός επιστρέφει στην πατρίδα του και τους “ταύρους”, μετά το σύντομο χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε στην Premier League, με τις δύο ομάδες να έχουν έρθει σε συμφωνία.

Το κεφάλιο Τσέλσι κλείνει οριστικά για τον Τίμο Βέρνερ. Ο Γερμανός ο οποίος δεν έπεισε με τις εμφανίσεις του στο Αγγλικό πρωτάθλημα θα επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε. Η Τσέλσι, φρόντισε να λάβει περισσότερα από τα μισά χρήματα, απ’ αυτά που διέθεσε για να τον αποκτήσει, φτάνοντας το ντιλ στα 30 εκατ.

Η Λειψία από την άλλη, θα κάνει και πάλι δικό της τον Γερμανό επιθετικό, θέλοντάς να του θυμίσει ξανά το συναίσθημα σκοραρίσματος και να του βγάλει τον παλιό καλό του εαυτό.

Η συμφωνία έχει γίνει ήδη, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στην εβδομάδα.

