Ντύνεται στα “μπλε” του Λονδίνου ο Ομπαμεγιάνγκ

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός θα ταξιδέψει σήμερα στην Αγγλία για να υπογράψει και να ανακοινωθεί από την ομάδα του Τούχελ, που τον ήθελε διακαώς.

Το “σίριαλ” της μεταγραφής του Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ λαμβάνει τέλος, καθώς ο Γκαμπονέζος επιθετικός θα ενταχθεί στην Τσέλσι, με κανονική μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα.

Οι “μπλαουγκράνα” θα λάβουν 12 εκατομμύρια ευρώ συν τον Μάρκος Αλόνσο για να παραχωρήσουν τον Ομπαμεγιάνγκ. Τη μεταγραφή του Ισπανού αριστερού μπακ την επιθυμούσαν γιατί ο Ζόρντι Άλμπα οδεύει προς την Ίντερ.

