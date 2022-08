Πλήρης συμφωνία Τσέλσι-Κουκουρέγια

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι “μπλε” ήρθαν σε συμφωνία με τον 24χρονο Ισπανό αριστερό μπακ και πλέον απομένει να τα βρουν και με την Μπράιτον για να τον κάνουν δικό τους.

Η Τσέλσι σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έδωσε τα χέρια με τον Μαρκ Κουκουρέγια, δίχως όμως να κάνει γνωστές τις λεπτομέρειες για τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου ή τις ετήσιες απολαβές του παίκτη.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι οι “μπλε” να έρθουν σε συμφωνία και με την Μπράιτον για να τον αγοράσουν. Ο αγγλικός Τύπος αναφέρει ότι οι Λονδρέζοι είναι διατεθειμένοι να δώσουν τα 60 εκατομμύρια ευρώ που αξιώνουν οι “γλάροι”, αλλά και έναν παίκτη τους για να αγοράσουν τον Ισπανό.

Την περσινή σεζόν ο 24χρονος αριστερός μπακ αγωνίστηκε συνολικά 39 φορές, με απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ. Η Μπράιτον τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2021 από τη Χετάφε, έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ.

Full agreement now reached between Chelsea and Cucurella on personal terms. Potential contract has been proposal approved, Marc’s prepared to accept once clubs agree on fee. 🚨🔵 #CFC

Chelsea and Brighton in direct talks again today in order to complete the deal. pic.twitter.com/Ey2VF4RGRL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2022