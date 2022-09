Η Τσέλσι θυμήθηκε τη… σχέση της με τη Βασίλισσα Ελισάβετ

Οι Λονδρέζοι, με ένα μακροσκελές κείμενο εξηγούν στον ποδοσφαιρικό κόσμο, τη σύνδεση που είχε η ομάδα με την Αυτού Μεγαλειότης, ανά τα χρόνια.

Η Τσέλσι γύρισε… πίσω το χρόνο και “θυμήθηκε” τη σχέση που είχε ο Λονδρέζικος σύλλογος με τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Η πραγματική σύνδεση ξεκινάει στις 7 Απριλίου του 1945, όταν η πριγκίπισσα τότε, βρέθηκε στο Γουέμπλεϊ μαζί με την οικογένεια της, προκειμένου να παρακολουθήσει τον τελικό Κυπέλλου Αγγλίας, εν μέσω πολέμου. Αυτό ήταν και το πρώτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που παρακολούθησε η αείμνηστη Βασίλισσα, η οποία συνοδευόταν από τον τότε, αντιπρόεδρο της Τσέλσι, Α. Β. Αλεξάντερ.

Όπως αναφέρουν οι “μπλε”, όταν η Βασίλισσα Ελισάβετ έγινε αρχηγός του κράτους δεν παρουσίασε το τρόπαιο σε κανέναν από τους επόμενους θριάμβους της ομάδας στο Κύπελλο Αγγλίας. Δεν το έκανε ούτε η αδερφή της η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, η οποία βρισκόταν στην βασιλική αποστολή για τον τελικό του 1970, αλλά στους “μπλε” νικητές έδωσε τον τίτλο ο Άντριου Στέφεν, που αποτελούσε πρόεδρος της FA. Αντ’ αυτού το εν λόγω τρόπαιο έχει παραδώσει στους Λονδρέζους ο εγγονός της, Ουίλιαμ, ο οποίος έχει αναλάβει αυτά τα καθήκοντα πρόσφατα.

Παρόλα αυτά, η Αυτού Μεγαλειότης συνάντησε το προσωπικό και τους παίκτες της Τσέλσι και τους απένειμε τιμητικές διακρίσεις. Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν βράβευσε την προπονήτρια γυναικών των “μπλε”, Έμα Χέις, το 2016 με τιμητικό τίτλο MBE το 2016. Ο τίτλος MBE, είναι ο τρίτος στην κλίμακα, πίσω από τον CBE και τον OBE και απονέμεται σε κάποιον που έχει καταφέρει να κάνει μεγάλη διαφορά στον χώρο εργασίας του. Το 2004 έδωσε λοιπόν, τον δεύτερο στην κλίμακα τίτλο (OBE) στον Τζιανφράνκο Ζόλα.

Congratulations to @ChelseaLFC manager @emmahayes1, who today was awarded an MBE from Her Majesty The Queen at Windsor Castle! 🎖 pic.twitter.com/FaJIsUxdbp

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 2, 2016