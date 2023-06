Η Τσέλσι αποχαιρέτησε τον Μπακαγιόκο

Οι “μπλε” του Λονδίνου γνωστοποίησαν το “διαζύγιο” με τον Γάλλο αμυντικό μέσο, ο οποίος αποχωρεί από την ομάδα μετά από μία εξαετία με αρκετούς δανεισμούς.

Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του αναζητά ο Τιεμουέ Μπακαγιόκο, ο οποίος αποχώρησε από την Τσέλσι, όπως γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι “μπλε” του Λονδίνου.

Ο Γάλλος αμυντικός μέσος πραγματοποίησε μόλις 43 συμμετοχές με την Τσέλσι, ενώ άνηκε στην ομάδα για μία εξαετία, καθώς μέτρησε αρκετούς δανεισμούς και πλέον… αλλάζει σελίδα στην καριέρα του. //Γ.

The list of players retained for the 2023/24 season has been published, with Tiemoue Bakayoko’s departure from the club now confirmed.

