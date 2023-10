Χάνει τον Τσίλγουελ για αρκετό καιρό η Τσέλσι

Ο Άγγλος μπακ μετά την αναμέτρηση με την Φούλαμ και την νίκη με 2-0 των “μπλε” αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού που όπως αποδείχθηκε ήταν αρκετά σοβαρός.

Η Τσέλσι πήρε την νίκη στο τοπικό ντέμρπι με την Φούλαμ, ανεβάζοντας ρυθμούς στο πρώτο ημίχρονο σκοράροντας δυο γκολ σε ενάμιση λεπτό. Με την ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να είναι κυρίαρχη, δεν γλίτωσε το απρόοπτο με τον αμυντικό της ομάδας Μπέντζαμιν Τσίλγουελ να αποχωρεί τραυματίας.

Με το πέρας της αναμέτρησης αποδείχθηκε πως η ζημιά ήταν τεράστια, καθώς ο Άγγλος διεθνής θα μείνει εκτός για δυο μήνες, με τον Αργεντίνο προπονητή να είναι προφητικός στις δηλώσεις του: «Νομίζω ότι είναι άσχημα νέα. Από ό,τι μου είπε ο γιατρός ότι δεν είναι καλό, φαίνεται σαν ένας κακός τραυματισμός, αλλά πρέπει να τον αξιολογήσουμε τις επόμενες μέρες και θα δούμε την περίοδο που θα λείπει από την ομάδα.

Θα λείψει αρκετά στους Λονδρέζους, καθώς έχουν μπει σε μια τροχιά νικηφόρων αποτελεσμάτων τις τελευταίες εβδομάδες, μετά το κακό ξεκίνημα της σεζόν.//ΓΡ.

🚨🔵 Ben Chilwell expected to miss the next 2 months due to hamstring injury.

He could return in December but it’s not guaranteed yet.

🇪🇸 Blow for Poch but Chelsea coaching staff have also appreciated Cucurella’s performances, training best way. Three games started, three wins. pic.twitter.com/VewY6Lma85

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2023