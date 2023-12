Τότεναμ: Εκτός για ένα μήνα ο Ρομέρο

“Πλήγμα” για την Τότεναμ, καθώς ο τραυματισμός του Κρίστιαν Ρομέρο θα τον κρατήσει μακριά από τη δράση για περίπου ένα μήνα.

Ακόμα μια σημαντική απώλεια για την Τότεναμ.

Όπως δήλωσε ο τεχνικός των “σπιρουνιών”, Άγγελος Ποστέκογλου, ο Κρίστιαν Ρομέρο ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό, ο οποίος θα τον κρατήσει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για ένα μήνα (το λιγότερο).

Η Τότεναμ ταλαιπωρείται από αρκετές απουσίες, καθώς ο Μάντισον απουσιάζει από τον Νοέμβριο, όπως και ο Φαν ντε Φεν. Αμφότεροι, ωστόσο, αναμένεται να επιστρέψουν στα μέσα του Ιανουαρίου, με τον Ποστέκογλου να περιμένει ανάσες και λύσεις.//ΓΘ

🚨⚪️ Bad news for Tottenham. Cristian Romero will be out for 4-5 weeks due to hamstring injury.

“Romero had a scan and he’s got a hamstring strain. We’re looking at four to five weeks with him”, Postecoglou confirms. pic.twitter.com/EXeTqFpmqU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2023