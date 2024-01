Πλησιάζει στην Τότεναμ ο Βέρνερ

Στα “σπιρούνια” θα συνεχίσει την καριέρα του για τους επόμενους έξι μήνες ο Γερμανός επιθετικός, με βάση τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών ανά την Ευρώπη.

Σημαντική ενίσχυση για την Τότεναμ με “άρωμα” Λειψίας. Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, ειδικό σε θέματα της Bundesliga, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου ετοιμάζεται να κλείσει σύντομα τον δανεισμό του Τίμο Βέρνερ.

Οι Λονδρέζοι πρόκειται να αποκτήσουν τον 27χρονο σέντερ φορ με τη μορφή εξάμηνου δανεισμού από τη Λειψία. Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται εντός του Σαββάτου (6/1) που θα αποσαφηνιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ των δύο ομάδων.

Δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα εάν θα υπάρχει οψιόν αγοράς στο τελικό ντιλ, ενώ ο μισθός του Βέρνερ πρόκειται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Τότεναμ.

