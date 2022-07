Στη Ρόμα κι επίσημα ο Ντιμπάλα

Με την υπογραφή του Special One ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Αργεντίνου στους “τζιαλορόσι” για τα επόμενα τρία χρόνια, ο οποίος παρέμεινε σε ιταλικό έδαφος, αφού έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους.

Μόνιμος κάτοικος Ρώμης θα είναι πλέον ο Πάολο Ντιμπάλα, ο οποίος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στη Ρόμα, με τον Ζοζέ Μουρίνιο να παίζει καθοριστικό ρόλο σ’ αυτή του την απόφαση.

Ο 28χρος Αργεντίνος, υπέγραψε συμβόλαιο 3 χρόνων με μισθό 4,5 +1,5 εκατομμύρια ευρώ, με οψιόν και για τέταρτο χρόνο συνεργασίας. Η ρήτρα αποδέσμευσης φτάνει το ποσό των 20 εκατ ευρώ.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Paulo Dybala 🐺🇦🇷

The club is delighted to confirm the signing of the world-renowned forward!

We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. 🙏

