Η Ρόμα παρουσίασε τη νέα της φανέλα (video)

Οι “τζιαλορόσι” με ένα βίντεο παρουσίασαν τη νέα τους εντός έδρας εμφάνιση, η οποία θυμίζει το ένδοξο παρελθόν της ομάδας.

Με… άρωμα από το 1992, η Ρόμα παρουσίασε τη νέα εντός έδρας φανέλα για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2023/2024, ανακοινώνοντας τη νέα της συνεργασία παράλληλα.

Στην εμφάνιση διακρίνεται ο λύκος που επιστρέφει στο μπροστινό μέρος της φανέλας, όπως και οι κίτρινες ρίγες στον γιακά, αλλά και στα μανίκια.

Οι “τζιαλορόσι” θα την παρουσιάσουν και επίσημα στο πρώτο εντός έδρας ματς τους, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Serie A στις 20 Αυγούστου απέναντι στην Σαλερνιτάνα.//Γ.

