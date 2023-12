Δώρα σε απόρους από τον Μουρίνιο και εγαζόμενους της Ρόμα

Δώρα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη χάρισαν ο Special One, το τεχνικό επιτελείο και εργαζόμενοι της ιταλικής ομάδας.

Στο πνεύμα των εορταστικών ημερών που διανύουμε οι “τζιαλορόσι” και προχώρησαν σε αυτή την εξαιρετική ενέργεια για να βοηθήσουν άπορους και άστεγους πολίτες της Ρώμης και έδωσαν λόγο σε παιδάκια να χαρούν σε αυτές τις γιορτινές μέρες με τα δώρα που τους έδινε ο… Άγιος Βασίλης και η μασκότ λύκος της Ρόμα.

Ευδιάθετος ο Μουρίνιο “μοίρασε” χαμόγελα…

Jose Mourinho, his staff and Roma employees donate their time and gifts to help those in need for Christmas 🥺

Nothing more important than giving back to your community ❤️🎁

pic.twitter.com/X6ZMd3CZ2M

— Italian Football TV (@IFTVofficial) December 25, 2023