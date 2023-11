Ξεπέρασε Κριστιάνο και Ντι Στέφανο ο σούπερ Μπέλιγχαμ

Συνεχίζει να… λάμπει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Άγγλος σούπερ σταρ, ο οποίος πάλι βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στη νίκη με 3-0 στην έδρα της Κάντιθ, για την 14η αγωνιστική της La Liga.

Έτσι, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ξεπέρασε τον αριθμό των γκολ που σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο θρυλικός Αλφρέντο Ντι Στέφανο στο ξεκίνημά τους με τη φανέλα της “Βασίλισσας”, φτάνοντας τα 14 γκολ στα πρώτα 15 παιχνίδια!

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και ο Αργεντινός “Βασιλιάς” της Ρεάλ στα πρώτα 15 παιχνίδια τους με τη φανέλα των Μαδριλένων πέτυχαν 13 τέρματα, που μέχρι την Κυριακή (26/11) ήταν και το καλύτερο στην ιστορία του συλλόγου, αλλά το κατέρριψε ο Μπέλιγχαμ, το νέο είδωλο του “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”.//Λ.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bellingham: 14 goals

🇵🇹 Ronaldo: 13 goals

🇪🇸 Di Stefano: 13 goals

Jude Bellingham has now scored the most goals for Real Madrid after 15 games, surpassing Cristiano Ronaldo and Alfredo Di Stefano 🤯🔥 pic.twitter.com/JwGLoku9OH

