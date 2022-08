Θέλει Κασεμίρο η Γιουνάιτεντ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του “BBC Sport”, οι “κόκκινοι διάβολοι” κατέθεσαν πρόταση στη Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτηση του 30χρονου αμυντικού χαφ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ξεκινήσει με τον πιο ιδανικό τρόπο στο πρωτάθλημα της Premier League και αναζητεί λύσεις στο ρόστερ της, οι οποίες θα της φέρουν την αγωνιστική βελτίωση που χρειάζεται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του “BBC Sport”, οι “κόκκινοι διάβολοι” βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτηση του Κασεμίρο. Μάλιστα, η ομάδα του Έρικ Τεν Χάαγκ ετοιμάζει πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ στη “Βασίλισσα” για τον Βραζιλιάνο άσο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκτός από επαφές με τους Μαδριλένους, έχουν προσεγγίσει και τον ίδιο τον Κασεμίρο με πενταετές συμβόλαιο, με τις απολαβές του να είναι σχεδόν διπλάσιες από αυτές που έχει φέτος στους “μερέγχες”.

