Ρούντιγκερ: «Ότι δε σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό»

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέρθηκε μέσω του λογαριασμού που διαθέτει στο Twitter, στον τραυματισμό που αποκόμισε απέναντι στη Σαχτάρ, σε αναμέτρηση για τους ομίλους του Champions League.

Την Τρίτη (11/10), η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε τη Σαχτάρ για την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ ήταν ο… απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς στις καθυστερήσεις του αγώνα, ισοφάρισε σε 1-1 και έδωσε το βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του.

Η αλήθεια είναι όμως, ότι δεν πρόλαβε να “χαρεί” το τέρμα που σημείωσε, καθώς ο Τρουμπίν, έπεσε πάνω του πολύ “άτσαλα” και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ο Ρούντιγκερ, χρειάστηκε να κάνει 20 ράμματα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά, αλλά έδειξε ότι δεν… μασάει, καθώς μέσα από την ανάρτηση του αναφέρει χαρακτηριστικά: “Ό,τι δε σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό”.

Επιπλέον ο Κάρλο Αντσελότι στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη λήξη της αναμέτρησης δήλωσε: «Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Βασικά είναι σοβαρό, αλλά εντάξει. Θα κάνει εξετάσεις. Κόπηκε στο μέτωπο και χρειάστηκε να του κάνουν 20 ράμματα. Ήθελε να παίξει και μετά τον τραυματισμό, ωστόσο καταλάβαμε πως ίσως ήταν κάτι σοβαρό και τον αποσύραμε».

What doesn’t kill you makes you stronger 👊🏾 I am okay – thanks for all your messages 🤞🏾🙏🏾 #Hustle #AlwaysBelieve pic.twitter.com/ynnLw5Cjfo

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) October 11, 2022