Πλήγμα με Αλάμπα στη “Βασίλισσα”!

Ο Aυστριακός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε τραυματίας από το ματς των “μερέγχες” κόντρα στην Τσέλσι και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δυο εβδομάδες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι και με τη “βούλα” στα ημιτελικά του Champions League, ωστόσο έχασε τον Νταβίντ Αλάμπα, ο οποίος αποχώρησε ως τραυματίας στη ρεβάνς της “Βασίλισσας” με την Τσέλσι και οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για απουσία του Αυστριακού αμυντικού για περίπου δυο εβδομάδες.

Ο Αλάμπα τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι και υπάρχει… πονοκέφαλος για τον Κάρλο Αντσελότι ενόψει του τελικού για το Κύπελλο Ισπανίας (06/05) κόντρα στην Οσασούνα, όπως και για τα ημιτελικά του Champions League με την Μάντσεστερ Σίτι.//Γ.

🚨🎖| David Alaba: small tear in the triceps surae of the right leg. 2 weeks off. He will be back for the Copa del Rey final. @Santos_Relevo pic.twitter.com/3PvBH7koPe

