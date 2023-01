Ο Αντσελότι “κατσάδιασε” τον Ροντρίγκο (video)

Ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, πιάστηκε σε βίντεο να μιλάει σε έντονο ύφος προς το νεαρό Βραζιλιάνο επιθετικό, όταν ο δεύτερος βγήκε αλλαγή και δεν του έδωσε το χέρι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε μία εκπληκτική ανατροπή και επικράτησε με 3:2 στην έδρα της Βιγιαρεάλ, παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Copa del Rey. Στο 56ο λεπτό του αγώνα ο Ροντρίγκο έδωσε τη θέση του στον Ασένσιο.

Σε βίντεο, που είδε το φως της δημοσιότητας, εμφανίζεται ο Αντσελότι να “κατσαδιάζει” τον Βραζιλιάνο επιθετικό, ο οποίος άκουγε προσεκτικά στον πάγκο. Ο Ιταλός προπονητής στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα εξήγησε τι συνέβη, αναφέροντας: «Του είπα να μην ξεχνάει να μου δίνει το χέρι του όταν γίνεται αλλαγή. Νομίζω το ξέχασε».//

Scenes last night as Carlo Ancelloti wasn't very happy with the way Rodrygo left the pitch 🎬

🗣️ Ancelotti: What happened with Rodrygo? I was just told not to forget to greet me when exiting the stadium, nothing happened ..pic.twitter.com/DGr80Eefqo

— Olt Sports (@oltsport_) January 20, 2023