Ο Αλάμπα μένει στην Ρεάλ Μαδρίτης

Δεν πάει πουθενά ο 31χρονος αμυντικός σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Αυστριακός έχει δεχθεί αρκετές προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο δεν θέλει να αποχωρήσει από την Μαδρίτη.

Τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν ανά τον κόσμο έβαλε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τονίζοντας ότι ο Νταβίντ Αλάμπα δεν σκέφτηκε ουδεμία στιγμή να αποχωρήσει από την Ρεάλ Μαδρίτης. H διοίκηση και ο προπονητής της ομάδας, Κάρλο Αντσελότι τον υπολογίζουν κανονικά στα πλάνα τους, με τον τεχνικό των Μαδριλένων να φαίνεται να του έχει δώσει τα κλειδιά του αμυντικού κομματιού, έπειτα και από τον τραυματισμό του Μιλιτάο.

Ο Αλάμπα έχει κλείσει ήδη δύο χρόνια παρουσίας στη Ρεάλ, από το καλοκαίρι του 2021 δηλαδή, όταν μεταγράφηκε ως ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου. Με τη ”Βασίλισσα” έχει 89 συμμετοχές με 5 γκολ και 8 ασίστ.

«Οι φήμες που μεταδίδονται για Αλάμπα και την Σαουδική ομάδα, Αλ Ετιχάντ είναι 100% άστοχες. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να φύγει ο Αλάμπα από την Ρεάλ ακόμα και αν λάβει μία εξωπραγματική πρόταση. Ο Αλάμπα αγαπάει την ομάδα και την πόλη και δεν θέλει με τίποτα να αποχωρήσει».//ΜΛ.

