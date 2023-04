Η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει την… έκπληξη κι αποκτά Φιρμίνο!

Οι Μαδριλένοι φέρονται πως ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού, ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώνει τη συνεργασία της με τον Καρίμ Μπενζεμά το ερχόμενο καλοκαίρι και δεν έχει ανανεώσει ακόμη το συμβόλαιό του. Η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού πλησιάζει και καθημερινά προκύπτουν μεταγραφικά σενάρια, σχετικά με ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στη μεταγραφική της λίστα, εν όψει της ενίσχυσης για τη νέα σεζόν.

Η ισπανική “El Nacional”, ρίχνει στο… τραπέζι το όνομα του Ρομπέρτο Φιρμίνο. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός φέρεται πως αποτελεί τον εκλεκτό της διοίκησης της Ρέαλ για τη γραμμή κρούσης, εν όψει της νέας σεζόν. Ο ίδιος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι, κλείνοντας έναν κύκλο οκτώ χρόνων και έχει τονίσει πως είναι πανέτοιμος για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.//

