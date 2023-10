Για πάντα στη Μαδρίτη ο Βαλβέρδε

Περίοδο ανανεώσεων περνάει η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού λίγες ώρες μετά την γνωστοποίηση του νέου συμβολαίου του Εντουαρντό Καμαβινγκά, συμφώνησε και με τον Ουρουγουανό χαφ.

Μέχρι το 2028 θα είναι κάτοικος Μαδρίτης ο Φεντερίκο Βαλβέρδε. Όπως και στην περίπτωση του Γάλλου, η ρήτρα αποδέσμευσης του διεθνή κεντρικού μέσου θα ανέρθει στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, καθώς οι “μερένγκες” θέλουν να αποσοβήσουν τους “μνηστήρες” από την Σαουδική Αραβία.

Ο Βαλβέρδε αποτελεί βασικό στέλεχος του κέντρου της Ρεάλ, έχοντας κατακτήσει μάλιστα το Champions League και την La Liga του 2022, όντας σταθερά στους αρχικούς “11”.

🚨⚪️ Real Madrid have agreed terms of Fede Valverde new deal — contract now ready until June 2028.

🔒 €1B release clause confirmed, as called by @tjcope. Agreement done.

Valverde, Camavinga, Vinicius Jr and all the other announcements will be made soon. pic.twitter.com/KzjtbjuuL1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2023