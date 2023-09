Έγινε viral το λάθος της Ρεάλ με το όνομα του Μπέλιγχαμ

Λάθος γραμμένο είναι το όνομα του νεοαποκτηθέντος παίκτη της “βασίλισσα”, στα αποδυτήρια του “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”.

Ντεμπούτο έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης στο ανακαινισμένο πλέον Σαντιάγκο Μπερναμπέου την Κυριακή (3/9) κόντρα στη Χετάφε (2-3), όπου ο Τζουντ Μπέλιγχαμ συνέχισε το επιβλητικό του ξεκίνημα με τη “βασίλισσα”, σκοράροντας το νικητήριο γκολ του αγώνα στο 90+5’.

Ωστόσο, το λάθος της Ρεάλ έχει γίνει viral στα social media τις τελευταίες ώρες. Στα αποδυτήρια του ανακαινισμένου γηπέδου στη θέση του νέου παίκτη της, το όνομά του είναι γραμμένο λάθος.

Jude Bellingham: "I've never heard a stadium sound louder in my life."pic.twitter.com/Hs4kmUTrqU

— Dr Yash  (@YashRMFC) September 4, 2023