Δικάζεται για φοροδιαφυγή ο Αντσελότι!

Την πόρτα του δικαστηρίου θα περάσει ο πολύπειρος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης για υπόθεση φοροδιαφυγής από το 2014.

Σε… μπελάδες έμπλεξε ο τεχνικός της “Βασίλισσας”, Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου να δικαιολογήσει έσοδα που βρέθηκαν στο λογαριασμό του και δεν έχουν φορολογία.

Όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, οι αρχές, μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν, υποστηρίζουν πως ο έμπειρος προπονητής από το 2014 δεν έχει δηλώσει στην εφορία το ποσό περίπου των 400,000 ευρώ, κάτι που του δημιουργεί μελλοντικό πρόβλημα.//Γ.

🚨 Carlo Ancelotti is being charged with tax fraud by the Spanish Government.

The Real Madrid head coach did not report his image rights, worth €400,000 in 2014.

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 11, 2023