Αντσελότι: «Είμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη σεζόν»

Ο τεχνικός των “μερένγκες” αναφέρθηκε στο ρόστερ της ομάδας του που έχει κλείσει για φέτος, ενώ αναφέρθηκε στους Ασένσιο και Θεμπάγιος και τα συμβόλαιά τους στην ομάδα.



Ο Κάρλο Αντσελότι έκανε γνωστό πως η Ρεάλ Μαδρίτης, έχει κλείσει το ρόστερ της για τη φετινή σεζόν και δεν θα υπάρξουν άλλες προσθήκες στην ομάδα. Ανέφερε πως το υλικό είναι καλύτερο από την περσινή σεζόν, δηλώνοντας απόλυτα ευχαριστημένος. Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα συμβόλαια των Ασένσιο και Θεμπάγιος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κάρλος Αντσελότι:

«Το ρόστερ για τη φετινή σεζόν έχει κλείσε. Η ομάδα είναι καλύτερη σε υλικό σε σύγκριση με την περυσινή σεζόν».

Για τις περιπτώσεις των Θεμπάγιος και Ασένσιο: «Θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους αν θεωρούν καλύτερο να φύγουν και ρωτήστε τη διοίκηση αν θα τους προσφέρει νέα συμβόλαια».

Carlo Ancelotti: “Real Madrid’s team for this season is completed. We are better than last season, I’m happy”. ⚪️🔒 #RealMadrid

“You have to ask Dani Ceballos and Marco Asensio if it’s better for them to leave… and ask the club if they will be offered a new contract”. pic.twitter.com/EQR1elLE6F

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2022