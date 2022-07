Ανανεώσεις για το… μέλλον

Η Ρεάλ Μαδρίτης “έδεσε” τους Μιλιτάο, Βινίσιους και Ροντρίγκο, βάζοντας μάλιστα εξωπραγματικές ρήτρες αποδέσμευσης, καθιστώντας κατανοητό, ότι θέλει να τους κρατήσει για πολλά χρόνια στο ρόστερ της.

Σύμφωνα με τον μετρ των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι τρεις ποδοσφαιριστές υπέγραψαν τα νέα τους συμβόλαια με ρήτρες που… ζαλίζουν. Συγκεκριμένα ο Μιλιταό δεσμεύθηκε έως το 2028 με ρήτρα 500 εκατομμύρια, ο Βινίσιους έως το 2027 και ο Ροντρίγκο έως το 2028, ενώ αν κάποιος μπει στον “πειρασμό” να τους αποκτήσει, θα πρέπει να δαπανήσει το ποσό του 1 δις ευρώ.

Οι ανανεώσεις αυτές δίνουν μία σιγουριά στη “βασίλισσα” μελλοντικά, με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να βοηθούν τα μέγιστα την περασμένη σεζόν για την επίτευξη των στόχων των Μαδριλένων. Το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις από την ομάδα.

Το δημοσίευμα:

Éder Militão, Vinícius and Rodrygo have signed their new contracts with Real Madrid ⚪️🇧🇷 #RealMadrid

▫️ Militão: June 2028, €500m release clause.

▫️ Vinícius: June 2027, €1B release clause.

▫️ Rodrygo: June 2028, €1B release clause.

Official statements now up to the club. pic.twitter.com/wFsAJsZJFI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2022