Ανανεώνει και δεν… κουνάει από τη Μαδρίτη ο Μιλιτάο

Ο Βραζιλιάνος στόπερ θα αποτελέσει τον τελευταίο παίκτη στη μακρά λίστα ανανεώσεων που έχει σημειώσει τους τελευταίους μήνες η Ρεάλ, καθώς μόνο τα τυπικά φαίνεται να έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί η νέα συμφωνία που θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Η “Βασίλισσα” θέλει να δεσμεύσει τα μεγαλύτερα περιουσιακά της στοιχεία και το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Μετά τους Βινίσιους και Ροντρίγκο, οι Μαδριλένοι πάνε για το 3/3 με τις ανανεώσεις Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών, καθώς ο Έντερ Μιλιτάο παίρνει τον ίδιο δρόμο.

Μπορεί να τραυματίστηκε σοβαρά με ρήξη χιαστού στις αρχές της σεζόν, αλλά η διοίκηση της Ρεάλ αποφάσισε να τον στηρίξει κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο που θα έχει ισχύ για πάνω από 4,5 χρόνια ακόμα.

Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός ήταν… εύκολος και αποδέχθηκε τους όρους που του προσφέρθηκαν πέρυσι και πλέον έχουν απομείνει μόνο οι ανακοινώσεις για την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Μάλιστα, είναι τόσο σίγουρος για την παρουσία του στη Μαδρίτη που δέχθηκε στο συμβόλαιό του να μπει ρήτρα… ανέγγιχτη, καθώς θα φτάσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

⚪️🇧🇷 After Vinicius and Rodrygo, Eder Militão will also sign new deal at Real Madrid soon. It will be valid until June 2028, as agreed one year ago.

Release clause will be same as Brazilian teammates: €1B.

Valverde and Camavinga will also sign new contracts. pic.twitter.com/ray3AU7B0h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2023