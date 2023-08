«Ανακοινώνει την απόσυρσή του ο Αζάρ»

Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σκέφτεται σοβαρά ο 32χρονος εξτρέμ ο οποίος το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έπειτα από ένα ομολογουμένως… αποτυχημένο πέρασμα 4 ετών.

Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται το γαλλικό “Foot Mercato” το οποίο αποκαλύπτει, πως ο Αζάρ είχε προτάσεις από τη βραζιλιάνικη Μποταφόγκο, από μερικές γαλλικές ομάδες και από μεγάλες της Τουρκίας, αλλά δεν διαπραγματεύτηκε με καμία, ενώ δεν έχει δώσει και… σημεία ζωής. Μάλιστα, το πάει ένα βήμα παραπέρα, αφού γράφει πως ο στενός κύκλος του παίκτη, προσπαθεί να τον πείσει να σταματήσει δια παντός το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Όλα αυτά, έρχονται μετά από τέσσερα δύσκολα χρόνια για τον Βέλγο εξτρέμ στη Μαδρίτη, όπου βίωσε πολλούς και συνεχείς τραυματισμούς, μη μπορώντας έτσι να δείξει τον παίκτη που όλοι θαύμασαν στην Premier League και την Τσέλσι. Απόδειξη της κατάστασής του στους “μερένγκες”, είναι οι μόλις 76 εμφανίσεις σε τέσσερα χρόνια, με μόνο επτά γκολ και 12 ασίστ.

🚨💣 Eden Hazard is reportedly set to announce his retirement at the age of 32.

Hazard has decided to call it a day, even though he has been offered contracts by clubs. [@footmercato] pic.twitter.com/qhna71Vb6O

— Football Talk (@FootballTalkHQ) August 29, 2023