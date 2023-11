“Golden Boy” ο ασταμάτητος Μπέλιγχαμ

Ο Άγγλος μέσος κατέκτησε το βραβείο που δίνεται στον καλύτερο ποδοσφαιριστή του πλανήτη, σε ηλικία κάτω των 21 ετών.

Ο Τζούντ Μπέλιγχαμ διανύει την κορυφαία σεζόν στην καριέρα του έχοντας 13 τέρματα τρεις ασίστ σε 14 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα των “μερένγκες“. Πριν από λίγες εβδομάδες βραβεύτηκε με το “Kopa Trophy“, βραβείο που δίνεται στον καλύτερο νέο παίκτη.

Ο Άγγλος άσος πρόσθεσε ακόμα ένα βραβείο στο παλμαρέ του, αυτό του “Golden Boy“. Το εν λόγω βραβείο δίνεται στον καλύτερο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών.//ΝΚ.

