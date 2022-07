Συζητήσεις Παρί-Τσέλσι για Κιμπεπέ

Άλλη μία ακριβή μεταγραφή ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν οι “μπλε”, οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό τους και τον 28χρονο Γάλλο, με σκοπό να ενισχύσουν ακόμη παραπάνω τα μετόπισθεν.

Μετά την απόκτηση του Καλιντού Κουλιμπαλί από τη Νάπολι, η Τσέλσι στρέφεται σε έναν ακόμη έμπειρο αμυντικό. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτζιο Ρομάνο, οι “μπλε” βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τους Πρωταθλητές Γαλλίας για την απόκτηση του Πρεσνέλ Κιμπεμπέ.

Προσφέρουν ένα ποσό κοντά στα 45-50 εκατ ευρώ, με τους Γάλλους να ζητούν 60-65 εκατ. όμως με τις δύο πλευρές να έχουν τη διάθεση να διαπραγματευτούν και τον 28χρονο Γάλλο να μετακομίζει στο Λονδίνο σε περίπτωση που υπάρξει συμφέρουσα πρόταση.

Chelsea and Paris Saint-Germain are in direct talks for Presnel Kimpembé deal. Initial request around €60/65m but Chelsea are prepared to submit €45/50m proposal. Work in progress. 🔵 #CFC

PSG consider Kimpembé part of the project – but he can leave in case of good proposal. pic.twitter.com/7pcV6YWD3q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022