Στην Παρί ο Νούνο Μέντες

Μόνιμος κάτοικος Παρισίου θεωρείται ο Πορτογάλλος μπακ, καθώς οι πρωταθλητές Γαλλίας, αποφάσισαν να δώσουν το ποσό των 40 εκατομμυρίων για να τον αποκτήσουν.

H Παρί Σεν Ζερμέν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Νούνο Μέντες, ο οποίος εντυπωσίασε την περασμένη σεζόν και ήταν ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας.

Σύμφωνα με τον ειδικό των μεταγραφών Φαμπρίτζιο Ρομάνο ο πορτογάλος αποτελεί παίκτη των Παριζιάνων. Πραγματοποίησε 40 εμφανίσεις την περασμένη σεζόν, σημειώνοντας μηδέν γκολ και καταγράφοντας τρεις ασίστ. Ο Νούνο Μέντες ελπίζει να βελτιωθεί αμυντικά και επιθετικά για να εξασφαλίσει μια θέση στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Excl: Paris Saint-Germain have now officially triggered buy option clause for Nuno Mendes, comunication has arrived to Sporting with an official letter from PSG. 100% done. 🚨🇵🇹 #PSG

Nuno Mendes [here with his agent Miguel Pinho in Paris] becomes PSG player for €40m fee. pic.twitter.com/UIsIiRYQYk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2022