Προφορική συμφωνία Παρί-Μέσι για ανανέωση

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ είναι έτοιμος να παραμείνει κάτοικος Παρισιού μέχρι και το 2024, καθώς όπως όλα δείχνουν τα βρήκε με τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Λιονέλ Μέσι για την επέκταση του συμβολαίου. Οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να δώσουν τα χέρια, όπως αναφέρει η “Le Parisien”.

Δεν υπάρχει ακόμη απόφαση για το ύψος του συμβολαίου και τις αποδοχές, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για συμφωνία που θα κρατήσει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή στο Πάρισι μέχρι το 2024.

Παράλληλα ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκάλυψε πως ο Μέσι δεν αποδέχθηκε πρόταση της Ίντερ Μαϊάμι ούτε διαπραγματεύτηκε με την Μπαρτσελόνα, καθώς τον προσέγγισαν και οι δύο σύλλογοι για ενδεχόμενη συμφωνία.//

