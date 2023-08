Πήρε εξιτήριο ο Σέρχιο Ρίκο έπειτα από 82 μέρες νοσηλείας

Ο Ισπανός τερματοφύλακας πήρε σήμερα (18/8) εξιτήριο από το νοσοκομείο “Virgen del Rocio” στη Σεβίλλη, όπου νοσηλευόταν μετά από ένα ατύχημα που είχε με άλογο και που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Εμφανώς συγκινημένος αποχώρησε σήμερα από το νοσοκομείο ο Σέρχιο Ρίκο, μετά από μία σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο γκολκίπερ της Παρί Σεν Ζερμέν τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε από τις οπλές αλόγου, κατά τη διάρκεια του Romeria del Rocio στην Ουέλβα, στις 28 Μαΐου (βρισκόταν εκεί για το προσκύνημα).

Ο Ισπανός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Ο 29χρονος έπεσε σε κώμα και ξύπνησε από αυτό στις 19 Ιουνίου. Στις 5 Ιουλίου κατάφερε να βγει από την εντατική και το μεσημέρι της Παρασκευής (18/8) πήρε εξιτήριο.

Οι δηλώσεις του Σέρχιο Ρίκο κατά την αποχώρησή του από το νοσοκομείο:

«Ευχαριστώ πολύ τη σύζυγό μου, ήταν 20 ώρες τη μέρα στο πλευρό μου. Νιώθω αρκετά καλά. Πρέπει να ξεκουραστώ και να ηρεμήσω. Στο σπίτι πια θα συνεχίσω τη διαδικασία της ανάρρωσης ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών» //ΜΛ.

PSG’s Sergio Rico leaves hospital 10 weeks after an accident with a horse left him in a coma ❤️ pic.twitter.com/z0VN0homLg

— B/R Football (@brfootball) August 18, 2023