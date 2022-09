Ο “πλέι μέικερ” Μέσι σε ένα απολαυστικό βίντεο (video)

Η δεύτερη χρονιά στη Γαλλία έχει αρχίσει με εξαιρετικό τρόπο για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχει καταγράψει έως τώρα 10 συμμετοχές με 5 γκολ και 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει η Παρί Σεν Ζερμέν.

Τις τελευταίες ώρες, ένα βίντεο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιλαμβάνει μοναδικές φάσεις που δημιουργεί και εκτελεί ο Αργεντινός σταρ, φορώντας τη φανέλα των πρωταθλητών Γαλλίας. Ο “playmaker” Μέσι προσφέρει τρομερές και αδιανόητες εμπνεύσεις μέσα σε οκτάλεπτο βίντεο.

Παρακολουθήστε το:

The greatest playmaker to ever exist.

Lionel Messi. pic.twitter.com/z0m1WRTVGp

— Barstool Football (@StoolFootball) September 16, 2022