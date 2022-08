Μετακομίζει στο Λονδίνο ο Κουρζαουά

Ο 29χρονος μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς δρομολογείται η μεταγραφή του στη νεοφώτιστη ομάδα της Φούλαμ, ενισχύοντας το αριστερό άκρο της άμυνας.

Η Φούλαμ και η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την περίπτωση του Λαιβίν Κουρζαουά, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους με τους “κότατζερς”.

Η νεοφώτιστη ομάδα της Premier League κατέβαλλε επίσημα την προσφορά της για να αγοράσει τα δικαιώματά του και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών προχώρησαν για τη μόνιμη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή.

Deal progressing between Fulham and PSG for Laywin Kurzawa. Official bid submitted and talks advanced for permanent move. 🚨⚪️⚫️ #Fulham

